Omicidio di Bicinicco: donna uccide uomo con le forbici e gli lancia acido sul volto 

GUARDA IL VIDEO. Delitto atroce ieri sera nella Bassa friulana, a Bicinicco. Silvia Comelli, 42enne residente a Reana del Rojale, ha ucciso un suo Stefano Iurigh, residente a Bicinicco, di 43 anni. Lo ha fatto nel corso di una lite utilizzando un paio di forbici e lanciando sul volto della vittima dell’acido muriatico. La donna ha chiamato i soccorsi e ai Carabinieri ha confessato l’omicidio, per poi chiudersi in un silenzio totale. Addosso portava ancora gli abiti sporchi di sangue. Il decesso è accaduto intorno alle 21.30 in via Roma, in una palazzina a due piani.

La donna è stata arrestata nella tarda serata di ieri. Ai Carabinieri non ha chiarito il legame con l’uomo, limitandosi a pronunciare poche parole in uno stato confusionale e parlando sempre di Iurigh come di un amico. Non si esclude, però, che tra i due ci fosse una relazione anche di natura sentimentale. Al momento si ignorano le ragioni dell’omicidio, ed è ora su questo che sono concentrati i carabinieri del Nucleo investigativo di Udine e della Compagnia di Palmanova.

Il gesto ha mandato sotto choc l’intera comunità. Sul luogo del delitto sono giunti i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale, i familiari della vittima, una equipe medica e il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Udine.

Le indagini sono coordinate e dirette sul posto dal P.M. Dott. Andrea Gondolo, Sostituto Procuratore della Repubblica presso la Procura di Udine, hanno consentito di riscostruire gli eventi culminati nell’omicidio all’interno dell’abitazione, dove sono stati eseguiti i sopralluoghi da parte dei Carabinieri della Sezione Rilievi. La donna, alla presenza del proprio difensore, si è avvalsa della facoltà di non rispondere alle domande del Pubblico Ministero, che ha poi emesso a carico dell’indiziata il provvedimento di fermo. Dopo le operazioni di fotosegnalamento, la fermata è stata condotta presso la Casa Circondariale di Trieste. Le indagini sono ancora in corso per determinare il movente e l’esatta dinamica del delitto.