Omicidio a Bicinicco: Stefano Iurigh ucciso con fendenti a testa e collo

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una lite degenerata in omicidio. Silvia Comello, 42 anni, di Reana del Rojale, ha ucciso Stefano Iurigh, 43 anni, operaio di una ditta esterna che lavora per conto di Fincantieri, con una serie di fendenti che hanno raggiunto l’uomo a testa e collo. Avrebbe poi utilizzato delle forbici e dell’acido muriatico.

Un omicidio non premeditato, secondo gli inquirenti, dal momento che per uccidere Iurigh la donna avrebbe utilizzato strumenti trovati a casa dell’amico. Una serata come tante altre, almeno all’apparenza, quella di ieri in via Roma a Bicinicco. Lì invece, al civico 75, poco prima delle 22 si è consumata una tragedia al termine di una lite particolarmente animata tra i due.

Comello, persona seguita dai servizi sociali e affetta da numerose fragilità, si sarebbe fatta accompagnare a Bicinicco per recarsi a casa di Iurigh. I due avevano iniziato a frequentarsi da qualche mese. Poi, per questioni che i carabinieri del Nucleo investigativo di Udine, coordinati dal pm Andrea Gondolo, stanno approfondendo, un’animata discussione si è trasformata in tragedia. Lei, dopo aver colpito Iurigh a viso e testa con diversi fendenti, ha chiamato i soccorsi. Ammettendo di fatto di aver ucciso l’uomo. Il centralino del Nue 112, dopo le prime titubanze, ha capito che Comello non stava scherzando. In via Roma sono giunti subito i sanitari del 118 insieme ai carabinieri.

La 42enne è stata trovata all’esterno dell’abitazione dell’amico. Indossava ancora i vestiti sporchi di sangue ed era in stato confusionale. Nel soggiorno al piano terra, riverso sul pavimento c’era Iurigh. Numerosi i fendenti con i quali sarebbe stato raggiunto a testa a volto. Colpi mortali, che non hanno lasciato scampo al 43enne.

Comello, su disposizione del pm di turno, è stata dichiarata in stato di fermo d’indiziato di delitto e, dopo le formalità di rito, è stata condotta in carcere a Trieste. Assistita dal suo avvocato, non avrebbe ancora fornito alcuna indicazione sulle cause che l’hanno spinta, ieri sera, ad uccidere Stefano Iurigh. Si è avvalsa della facoltà di non rispondere.

Una persona riservata ma cordiale. E’ questo il ritratto di Stefano Iurigh, il 43enne di Bicinicco ucciso ieri sera nella sua abitazione di via Roma dall’amica Silvia Comello. Da San Giovanni al Natisone, un anno fa si era trasferito proprio a Bicinicco, paesino di 1700 anime, dove, però, in paese non era molto conosciuto. Ma, come sostengono alcuni vicini di casa, non faceva mai mancare il suo saluto. Dell’omicidio è stato subito informato il sindaco Paola Turello, che per motivi di lavoro è rientrato oggi dagli Stati Uniti. “Esprimo solidarietà alla sua famiglia. Siamo sconcertati dalla brutalità dell’evento – sostiene il primo cittadino ma lasciamo alla magistratura fare il suo corso”.