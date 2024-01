Omicidio di Capodanno, l’imputato chiede i domiciliari

Omicidio di Capodanno, nei prossimi giorni la difesa di Anderson Vasquez Dipre presenterà istanza Tribunale del Riesame di Trieste in merito alla custodia cautelare in carcere disposta nei suoi confronti dal Gip di Udine. Il 34enne dominicano è indagato per la morte di Ezechiele Mendoza Gutierrez, colpito con lo stelo di un calice al collo al Laghetto Alcione a Udine la mattina del primo gennaio e deceduto poco dopo in ospedale.

Lo ha annunciato il difensore di Vasquez Dipre, l’avvocato Emanuele Sergo. “Non riteniamo – spiega il legale – che l’atto fosse volontario e l’indagato ha fornito la massima collaborazione. Non ci sono dunque pericoli di reiterazione. Per quanto riguarda il pericolo di fuga, ci sono strumenti come il braccialetto elettronico che possono evitare tale eventualità. Infine – conclude – siamo fiduciosi che l’approfondimento scientifico autoptico corrobori la versione data dal nostro assistito”.