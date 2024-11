Non fu solo disgrazia, ci sono indagati per i tre ragazzi morti nel Natisone

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. C’è almeno una persona indagata per la morte dei tre ragazzi rumeni travolti il 31 maggio dalla furia del fiume Natisone in piena a Premariacco. A dirlo è l’avvocato Gateano Laghi, legale delle famiglie di due delle tre vittime, Cristian Molnar e Bianca Doros. “Il fascicolo con l’ipotesi di reato di omicidio colposo – spiega – è passato dal modello 44 al modello 21. Ciò significa che non è più a carico di ignoti e che almeno una persona è indagata per la morte dei ragazzi”.

Quel pomeriggio, i tre giovani erano andati a scattare fotografie lungo le sponde del fiume. Furono però sorpresi dall’arrivo della piena, che prima li costrinse sull’isolotto accanto al letto del fiume, poi li tavolse e li trascinò via sotto gli occhi dei soccorritori. Le due ragazze furono trovate dopo pochi giorni, il giovane tre settimane dopo.

Per quella vicenda, la Procura di Udine aveva aperto un fascicolo a carico di ignoti e aveva dato il via alle indagini sulla tempestività dei soccorsi, anche attraverso l’analisi dei cellulari di Cristian e di Patrizia, la quale per quattro volte chiamò il 112 per chiedere aiuto. L’elicottero che avrebbe potuto prelevarli e salvarli dal loro tragico destino, arrivò tardi per pochi minuti.