Omicidio Cossi: il sospettato sotto torchio per dieci ore

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Svolta nelle indagini sull’omicidio di Marco Cossi, il 48enne originario di Latisana ma residente a Selvazzano trovato agonizzante domenica sera in un’area isolata vicino all’aeroporto civile di Padova. Un uomo, la cui identità resta al momento secretata, si è presentato spontaneamente alla Polizia di Stato per fornire la propria versione dei fatti. Il colloquio in Questura, ieri, è durato oltre dieci ore: un lungo faccia a faccia con gli agenti della Squadra Mobile che, tuttavia, non avrebbe ancora dissipato i dubbi sulla dinamica del delitto.

I rilievi della Scientifica dipingono un quadro di estrema violenza: sul corpo della vittima sono state rinvenute almeno 15 coltellate inferte all’addome, alle braccia, al torace e al volto.

L’indagine si starebbe concentrando sulla sfera professionale e personale di Cossi. Il 48enne stava per avviare un’attività di food truck insieme a un socio. Un progetto che avrebbe dovuto debuttare venerdì scorso.

Resta il mistero su quell’ultimo appuntamento di domenica sera: Cossi è uscito di casa verso le 20.30 dopo aver salutato l’anziana madre, dirigendosi verso il luogo dove ha poi trovato la morte.