Omicidio di Bicinicco, chiesta superperizia psichiatrica su Silvia Comello

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Non sono bastate le tre già effettuate: chiesta una superperizia psichiatrica per stabilire se la 43enne Silvia Comello, imputata per la morte del 43enne Stefano Iurigh, ucciso con numerose coltellate il 4 maggio 2024 a Bicinicco, quella sera fosse capace di intendere e volere. La richiesta è stata avanzata dal difensore della donna, l’avvocato Irene Lenarduzzi, durante la prima udienza del processo per l’omicidio di Bicinicco davanti alla Corte d’Assise di Udine. La Corte, presieduta dal giudice Carla Missera, si è riservata di decidere in merito.

L’accusa è di omicidio volontario, aggravato dai futili motivi, dalla minorata difesa e dalla crudeltà, e di vilipendio di cadavere. I due si conobbero quella mattina al Sert e si recarono a casa di Iurigh per assumere cocaina e metadone. Stando alle imputazioni, Comello colpì l’uomo, mentre era sotto l’effetto degli stupefacenti, con numerose coltellate al collo e alla testa per una discussione sulla qualità di una dose di droga e poi gli infilò nell’ano una siringa munita di ago. Successivamente versò acido muriatico sul capo dell’uomo. In un primo momento, la donna raccontò di averlo colpito durante una lite. Poi cambiò versione, spiegando di aver infierito sull’uomo dopo che era già morto perché in lui aveva visto il demonio.

Lo stato psichiatrico dell’imputata è l’elemento centrale del processo. In precedenza, sono state effettuate altre tre perizie. Una disposta dal gip, affidata allo psichiatra Lorenzo Ventre, per il quale la donna era capace di intendere e volere. Diametralmente opposto il giudizio del dottor Francesco Piani, consulente della difesa, che ha certificato la sua totale incapacità. In mezzo il parere dello psichiatra Marco Bertoli, incaricato dalla Procura, per il quale Comello era parzialmente capace di intendere e volere. I tre specialisti hanno concordato sul fatto che Comello, da 20 anni in cura al Centro di salute mentale, sia affetta da schizofrenia dovuto all’abuso prolungato di droghe. Una superperizia, quella chiesta dalla difesa, ritenuta non necessaria dal sostituto Andrea Gondolo. In aula, a rappresentare la figlia di 10 anni della vittima, c’era l’avvocato di parte civile Elisa Puntin.

Durante il dibattimento saranno messe a confronto anche le perizie tossicologiche, secondo una delle quali quel giorno Comello assunse una dose di droga potenzialmente letale e sopportata solo grazie alla tolleranza maturata nel corso di una lunga tossicodipendenza, e i risultati dell’esame autoptico. Per il consulente della Procura, Lorenzo Desinan, Iurigh fu ucciso dalle coltellate, mentre per il medico legale Francesca Sinopoli, incaricata dalla difesa, fu colpito dopo che era già morto.

La prossima udienza è stata fissata per fine settembre.