Omicidio di Bicinicco, nuovo rinvio dell’udienza preliminare

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Slitta ancora la decisione del Gup di Udine in merito al rinvio a giudizio di Silvia Comello, la donna di 43 anni indagata per la morte del 43enne Stefano Iurigh, ucciso con 10 coltellate un anno fa a Bicinicco. L’accusa è di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dalla minorata difesa. La donna aveva spiegato di aver colpito il 43enne alla testa dopo che era già morto perché in lui aveva visto il demonio. Due settimane fa, il gup aveva rinviato l’udienza preliminare invitando il pm a specificare nel capo d’imputazione le circostanze relative alle aggravanti. Oggi il difensore della donna, l’avvocato Irene Lenarduzzi, ha sollevato un’eccezione, accolta dal gup, riguardante la mancata notifica alla sua assistita del verbale con la modifica del capo d’imputazione. Per sapere la data del processo, dunque, sarà necessario attendere l’esito della nuova udienza, fissata per fine maggio. In Corte d’Assise saranno discusse le due perizie psichiatriche contrastati su Silvia Comello: quella dello psichiatra nominato dal Tribunale, che considera la donna capace d’intendere e volere, e quella del consulente della difesa, di segno diametralmente opposto.