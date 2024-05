Omicidio di Bicinicco, Stefano Iurigh ucciso da numerosi colpi letali

Stefano Iurigh è stato ucciso dai tanti colpi con effetti letali inferti sabato sera nella sua casa a Bicinicco. Dopo l’autopsia effettuata oggi, il medico legale Lorenzo Desinan, consulente della Procura, ha confermato l’ipotesi da lui avanzata già la mattina di domenica 5 maggio dopo la prima ispezione cadaverica. L’indagine autoptica, alla quale ha partecipato anche il medico legale Francesca Sinopoli su incarico della difesa, è cominciata questa mattina ed è stato concluso nel pomeriggio.

Il risultato, al momento, non collima con le affermazioni rese da Silvia Comello, la 43enne di Reana del Rojale indagata per l’omicidio, al proprio difensore in carcere. Due giorni fa, la donna ha spiegato all’avvocato Irene Lenarduzzi di aver infierito sul capo di Iurigh quando lui era già morto, forse per un’overdose di stupefacenti. Stando al suo racconto, loro due si sono incontrati la mattina al Sert di Udine e in seguito sono andati a casa della vittima, dove hanno assunto cocaina. Dopo il decesso, la donna ha colpito con un coltello la testa e il collo di Iurigh, nel quale ha detto di vedere il demonio, per liberare il mondo dal male. Comello, dopo il fermo, è risultata positiva proprio alla cocaina.

Per avere un quadro definitivo sarà necessario attendere i risultati dell’esame tossicologico effettuato stamani sul cadavere. “Dovremo attendere – commenta Lenarduzzi – tra i 20 e i 30 giorni. Si tratta di esami dirimenti per capire l’esatta causa del decesso”, conclude. GUARDA IL VIDEO