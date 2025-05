Omicidio di Capodanno, 27 anni e 4 mesi a Dipre

27 anni e 4 mesi di reclusione. È la pena inflitta dalla corte d’Assise di Udine ad Anderson Vasquez Dipre, riconosciuto colpevole dell’omicidio volontario di Ezechiele Mendoza Gutierrez, ferito e ucciso con un colpo sferrato con lo stelo di un bicchiere la mattina del primo gennaio 2024 ai laghetti Alcione di Udine. In particolare, Vasquez Dipre è stato condannato a 24 anni per l’omicidio e a 3 anni e 4 mesi per l’evasione dai domiciliari. La Corte ha escluso le aggravanti dei futili motivi e della minorata difesa.

L’imputato, infatti. si recò nel locale per festeggiare il capodanno nonostante fosse agli arresti domiciliari. Per lui il Pm Elisa Calligaris aveva chiesto l’ergastolo. I difensori, gli avvocato Emanuele Sergo e Oreste Dominioni, avevano concluso per l’assoluzione e il minimo della pena per l’evasione o, in subordine, la condanna per omicidio colposo o preterintenzionale.