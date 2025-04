Omicidio di Capodanno, chiesto l’ergastolo per Andreson Vasquez Dipre

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Ergastolo. È la pena chiesta dal sostituto procuratore Elisa Calligaris in Corte d’Assise a Udine per Anderson Vasquez Dipre, imputato per la morte di Ezechiele Mendoza Gutierrez, ferito e ucciso con un colpo sferrato con lo stelo di un bicchiere la mattina del primo gennaio 2024 ai laghetti Alcione nel capoluogo friulano. Per l’accusa, il 34enne dominicano, evaso quella sera dagli arresti domiciliari, colpi volontariamente la vittima, che si era dimostrata amichevole con lui, animato dal risentimento per un diverbio riguardante una ragazza e alcuni insulti avvenuto un anno prima.

Anderson, ha affermato il Pm nella requisitoria, agì allo scopo di uccidere Ezechiele al di fuori del locale sapendo che lì la telecamera non funzionava, con un gesto inaspettato, rompendo il calice su una colonna o un tavolo per poi afferrare lo stelo dalla base e colpire con forza una persona che sapeva ubriaca. Poi non soccorse la vittima né chiamò soccorsi. L’accusa ha chiesto dunque il riconoscimento delle aggravanti dei futili motivi e della minorata difesa, oltre all’esclusione delle attenuanti generiche per il mancato pentimento e la confessione non veritiera resa durante gli interrogatori.

Diversa la ricostruzione dei due difensori, gli avvocati Emanuele Sergo e Oreste Dominioni, che escludono la volontarietà dell’atto. Anderson fu spinto alle spalle e meno di 3 secondi dopo i testimoni oculari, sentito lo schiocco di un vetro rotto, videro l’uscita del sangue dal collo di Ezechiele. Anderson non aveva il tempo di rompere il bicchiere, attirare a sé la vittima e colpirla con lo stelo. La colpì invece col bicchiere integro. Anderson, inoltre, non aveva motivi per odiare Ezechiele. Infine, il 34enne non scappò dal Laghetto Alcione, ma fu allontanato da una persona munita di una grossa lama e si recò a Tarvisio a salutare la madre prima di costituirsi. I difensori hanno chiesto l’assoluzione e il minimo della pena per l’evasione, in subordine l’omicidio colposo e in ulteriore subordine, l’omicidio preterintenzionale.

Il legale del padre della vittima, l’avvocato Roberto Mete, ha chiesto che sia accertata la colpevolezza dell’imputato come prospettato dal pm e un risarcimento di 600mila euro. I legali della madre, gli avvocati Antonio Todaro e Luca Umana, ne hanno chiesto uno di quasi 1,2 milioni di euro.