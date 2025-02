Omicidio di Capodanno, la difesa di Dipre: “Dal video nessuna certezza”

GUARDA IL VIDEO “Dalle immagini del ferimento di Ezechiele Mendoza Gutierrez, che presentano gravi limiti riconosciuti anche dai Ris di Parma, non emerge alcuna certezza a riguardo della ricostruzione effettuata in aula dalla polizia giudiziaria”. E’ il commento dell’avvocato Emanuele Sergo, difensore di Anderson Vasquez Dipre, in merito all’udienza di ieri in Corte d’Assise a Udine per l’omicidio di capodanno, durante la quale sono state mostrate le immagini del ferimento di Ezechiele la mattina del primo gennaio 2024 ai Laghetti Alcione a Udine.

“Dal video – dice Sergo – emerge chiaramente che l’imputato aveva in mano un bicchiere integro e che è stato spinto, non da Ezechiele, alle spalle. Solo dopo tale spinta ha reagito colpendo la vittima. Inoltre, i testimoni hanno concordato di aver sentito il rumore di vetro infranto e di aver visto immediatamente dopo il sangue uscire dal collo di Ezechiele”.

Nelle prossime udienze, sul banco dei testimoni deporrà il medico legale della difesa. “Siamo certi che il nostro consulente – conclude Sergo – arriverà a conclusioni completamente diverse da quelle del medico legale incaricato dalla procura in ordine alla ricostruzione della dinamica”.