Omicidio di Capodanno, le difese nell’appello: “Dipre sia assolto”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Anderson Vasquz Dipre, riconosciuto colpevole in primo grado del delitto di Capodanno, sia assolto dall’accusa di omicidio volontario, in alternativa, il reato sia derubricato a omicidio colposo. La pena sia comunque ridotta applicando la riduzione di un terzo prevista dal rito abbreviato. Sono le richieste all’indirizzo della Corte d’Assise d’Appello di Trieste dei difensori del 36enne dominicano, condannato a 27 anni e 4 mesi di reclusione dalla Corte d’Assise di Udine per l’omicidio volontario di Ezechiele Mendoza Gutierrez. La vittima fu ferita e uccisa con un colpo sferrato con un calice la mattina del primo gennaio 2024 ai laghetti Alcione di Udine. I due legali, inoltre, hanno chiesto che la Corte ascolti nuovamente tutti i consulenti tecnici e dichiari inutilizzabile l’esperimento giudiziale effettuato dal medico legale incaricato della Procura con l’utilizzo di alcuni attori.

A differenza di quanto scritto nelle motivazioni della sentenza di primo grado, dicono gli avvocati Emanuele Sergo e Oreste Dominioni, Dipre colpì Ezechiele per un gesto istintivo dopo essere stato spinto senza pianificare l’aggressione, non afferrò il calice dalla base, non esercitò una forza consistente e in quel momento non provava animosità nei confronti della vittima. Infine se ne andò non per il raccapriccio provato nel vedere Ezechiele insanguinato, ma perché minacciato da un suo parente armato di coltello. Le ricostruzione a cui è giunta la Corte d’Assise di Udine, continuano gli avvocati, è improbabile perché supportata da elementi non oggettivi.

In merito alla pena, i due legali hanno sottolineato che, caduta l’aggravante dei futili motivi, la Corte avrebbe dovuto applicare la riduzione di un terzo prevista per il rito abbreviato. Inoltre, i giudici hanno applicato la recidiva nel sanzionare sia l’omicidio, sia l’evasione dai domiciliari. Due reati che, invece, avrebbero dovuto essere posti in continuità.