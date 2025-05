Omicidio di Capodanno, Vasquez Dipre condannato a 27 anni e 4 mesi

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. E’ la sentenza con la quale la Corte d’Assise d’Assise di Udine ha condannato Anderson Vasquez Dipre a 27 anni e 4 mesi di reclusione per l’omicidio volontario di Ezechiele Mendoza Gutierrez, ferito e ucciso con un colpo sferrato con lo stelo di un bicchiere la mattina del primo gennaio 2024 ai laghetti Alcione di Udine. In particolare, a Vasquez Dipre sono stati inflitti 24 anni per omicidio e 3 anni e 4 mesi per evasione. Il 34enne dominicano, infatti, si recò nel locale per festeggiare il nuovo anno nonostante fosse agli arresti domiciliari. La Corte ha escluso le aggravante dei futili motivi e della minorata difesa, contestate all’uomo dalla pubblica accusa. L’uomo è stato condannato anche a risarcire i familiari di Ezechiele. La somma sarà stabilita in sede civile. La decisione è stata presa in pochissimo tempo, meno di tre ore. La Corte, infatti, è entrata in camera di consiglio poco prima delle 9.30 e il presidente Paolo Milocco ha letto il dispositivo a mezzogiorno. Per il deposito delle motivazioni, i giudici si sono riservati solo 15 giorni.

Durante la discussione il pm Elisa Calligaris, che aveva contestato a Vasquez Dipre l’omicidio volontario aggravato, aveva chiesto la pena del carcere a Vita. I difensori dell’uomo, gli avvocati Emanuele Sergo e Oreste Dominioni, avevano concluso per l’assoluzione e il minimo della pena per l’evasione o, in subordine, la condanna per omicidio colposo o preterintenzionale.

La sentenza non ha soddisfatto la madre di Ezechiele, che a fine udienza si è detta delusa del risultato.