Omicidio di Fontanafredda, il killer resta in silenzio. Domani le convalide

GUARDA IL VIDEO Per ora non parla, pensa ai figli ed è chiuso nel suo dolore nel carcere di Treviso. Roger Shota, cittadino italiano di 34 anni di origine albanese, ha ammesso di aver sparato, uccidendolo, a Vladimir Topjana, albanese di 43 anni, dopo una lite fuori dal Bar Sporting di Fontanafredda domenica sera. Ma sui reali motivi del gesto non ha detto nulla nel primo confronto con i magistrati trevigiani: difeso dall’avvocato Guido Galletti, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Domani con ogni probabilità ci sarà l’udienza di convalida davanti al Gip di Treviso. Per lui l’accusa è di omicidio premeditato, porto abusivo di armi e ricettazione. Al Tribunale di Pordenone comparirà il padre Pren, difeso d’ufficio dall’avvocato Romano Botosso. La posizione del genitore, che ha accompagnato Roger sul luogo del delitto sarà rivista in base all’esito delle indagini e dell’autopsia, che sarà preceduta da una Tac sulla vittima. Sul movente però trapela che possa trattarsi di vecchi dissidi legati ad alcune proprietà in Albania. E’ questo il motivo – secondo quanto ricostruito dagli investigatori – che ha scatenato la lite che poi ha portato alla morte di Topjana, Vittima e omicida non erano imparentati, ma litigavano da tempo per terreni che coinvolgevano le famiglie delle rispettive mogli. E così era successo anche domenica sera. I due si erano già confrontati con toni accesi fuori da un bar sacilese. Qui secondo quanto appreso dagli inquirenti attraverso diverse testimonianze, Topjana ha sferrato un pugno a Shota, il quale è salito in auto ed è passato per casa a prendere suo padre Pren, 66 anni, con liquale ha poi raggiunto il bar di Fontanafredda, dove Topjana si era recato con il cognato. Qui la lite è ripresa: ne è nata una nuova zuffa nella quale la vittima ha preso a morsi un orecchio di Pren Shota. A quel punto il figlio Roger ha estratto dalla caviglia la pistola – una Beretta 7,65 risultata rubata lo scorso agosto, a Bagnocavallo in provincia di Ravenna – e ha sparato, colpendo Topjana a ventre e testa. Dopo, l’omicida ha accompagnato il genitore a casa in auto e si è diretto nell’abitazione del proprio datore di lavoro, Angelo Ferracin a Orsago, il quale lo ha convinto a costituirsi. Grande dolore a Cordenons per la morte di Topjana, che era autista di una ditta di Porcia. Anche i colleghi hanno espresso profondo cordoglio alla famiglia.