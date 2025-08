Omicidio di Gemona: chiesta la custodia attenuata per la giovane madre

Gli avvocati di Mailyn Castro Monsalvo, la 30enne cittadina colombiana, accusata in concorso con la suocera di aver ucciso e fatto a pezzi il compagno Alessandro Venier, 35 anni, nella villetta di Gemona, hanno chiesto la custodia attenuata per detenute madri di prole inferiore a un anno.

E’ quanto è emerso, questa mattina, al termine dell’udienza di convalida dell’arresto, davanti al gip del tribunale di Udine, Mariarosa Persico: “Il giudice – ha spiegato l’avvocato Federica Tosel – si è presa del tempo per decidere e, probabilmente già in serata, avremo in mano l’ordinanza. La mia assistita è molto confusa, rallentata nei discorsi e nei movimenti. Se ieri non aveva ancora preso coscienza dell’accaduto, oggi, forse, con le parole semplici del magistrato, ha capito la gravità dell’episodio”.

I legali della 30enne puntano, quindi, ad ottenere la custodia attenuata. “Se venisse concessa – ha evidenziato Tosel – la nostra assistita avrebbe la possibilità di prendersi cura della bambina di pochi mesi avuta con Venier. Non in carcere, dove si trova rinchiusa, ma in una struttura protetta e attenta alle esigenza di madre e figlia”.

Castro Monsalvo si è avvalsa, questa mattina, della facoltà di non rispondere. La Procura, rappresentata dal pm Giorgio Milillo, ha chiesto per la donna la custodia cautelare in carcere. Oltre all’omicidio volontario premeditato, in concorso, aggravato dalla presenza di una minore, l’accusa è anche quella di vilipendio e occultamento di cadavere.

Se la 30enne si è avvalsa della facoltà di non rispondere, la madre del 35enne, Lorenza Venier, rimasta nell’aula del gip per più di un’ora, ha parlato, fornendo ulteriori dettagli sulla dinamica dell’omicidio e sul movente. Il suo legale, Giovanni De Nardo, ha chiesto per la sua assistita i domiciliari, non ravvisando il pericolo di fuga.