Omicidio di Gemona, Lorena interrogata per tre ore

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. E’ durato più di tre ore l’interrogatorio di Lorena Venier, la donna che ha confessato l’omicidio del figlio Alessandro, drogato, strangolato e fatto e pezzi con la complicità della compagna di lui Mailyn Castro il 25 luglio. L’incontro con il pubblico ministero Giorgio Milillo è iniziato a Trieste attorno alle 9.30 ed è andato avanti ben oltre mezzogiorno. Sui contenuti della deposizione, l’avvocato difensore Giovanni de Nardo ha scelto la strada del no comment, non volendo nemmeno specificare se le dichiarazioni della sua assistita siano state in linea con il precedente interrogatorio o si siano discostate. Nella prima versione la donna, infermiera di professione, aveva detto di aver drogato il figlio con dei medicinali sciolti nella limonata, poi di avergli fatto due iniezioni di insulina e quindi di aver provato a soffocarlo con un cuscino. Dopo vani tentativi, ci aveva pensato Mailyn strangolando con i lacci delle scarpe. Quindi l’uomo era stato fatto a pezzi e messo in un bidone cosparso di calce vive. Così lo avevano trovato le forze dell’ordine la mattina del 31 luglio nella villetta di via dei Lotti a Gemona. Una versione – la prima di Lorena – compatibile con gli esiti dell’autopsia, in attesa degli esami tossicologici che daranno ulteriori indicazioni, dalla quale era emerso che i tagli del corpo erano netti ed eseguiti da mani esperte. Alla base del gesto, le violenze continue di Alessandro, che da sei mesi era diventato padre di una bimba, e la sua intenzione di fuggire in Colombia visto che era alle prese con guai giudiziari. Quella di Lorena Venier, rinchiusa al carcere del Coroneo a Trieste, è l’unica versione dei fatti in mano agli inquirenti. Mailyn Catsro, detenuta a Venezia nell’istituto a custodia attenuata per detenute madri, per ora ha scelto la via del silenzio. Intanto proseguono le indagini, anche grazie ai rilievi dei Ris di Parma che la scorsa settimana ha svolto un sopralluogo nella villetta degli orrori a caccia di indizi.