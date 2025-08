Omicidio di Gemona, prossima settimana l’autopsia su Alessandro Venier

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sarà eseguita la prossima settimana l’autopsia sul corpo di Alessandro Venier, sedato, ucciso e fatto a pezzi due settimane fa a Gemona. In programma anche nuovi sopralluoghi nella villetta di via dei Lotti. La Procura di Udine ha fissato per martedì prossimo il conferimento dell’incarico per l’esame autoptico sulla salma del 35enne. A eseguirlo sarà, per conto della Procura, il medico legale Francesca Sinopoli, affiancata dal dottor Riccardo Addobbati per gli esami tossicologici.

All’autopsia saranno presenti anche i consulenti dei legali delle due donne indagate per il delitto: la madre 61enne Lorena Venier, rea confessa, e la compagna di 30 anni Mailyn Castro Monsalvo, che durante gli interrogatori si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Entrambe sono accusate di omicidio aggravato dalla premeditazione, dai legami di parentela e dalla commissione davanti a minore, oltre che di occultamento e vilipendio di cadavere. Il difensore della madre, l’avvocato Giovanni De Nardo, ha nominato il dottor Massimiliano Mansutti, mentre quelli della 61enne, gli avvocati Federica Tosel e Francesco De Carlo, si avvarranno dei medici legali Lorenzo Desinan e Ugo Da Broi.

L’autopsia permetterà di verificare la confessione resa da Lorena Venier al sostituto procuratore Giorgio Milillo e al gip Mariarosa Persico. La donna ha raccontato che lei e la nuora hanno agito la sera del 25 luglio e che il calvario di Alessandro è durato 6 ore. In particolare, l’esame permetterà di capire il momento esatto della morte, se la vittima è stato sedato con sonniferi e insulina e se il decesso è stato causato da strangolamento con lacci per le scarpe.

Altri riscontri potranno emergere dai nuovi sopralluoghi che verranno effettuati nei prossimi giorni., In particolare, gli inquirenti entreranno nella casa luogo del delitto alla ricerca di tracce ematiche con l’ausilio di luminol e luci speciali.