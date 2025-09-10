Omicidio di Gemona, saltato l’interrogatorio a Maylin

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Non ha avuto luogo l’interrogatorio fissato per oggi della compagna di Alessandro Venier, ucciso e fatto a pezzi a Gemona il 25 luglio. Stamattina il sostituto procuratore Giorgio Milillo avrebbe dovuto ascoltare Mailyn Castro Monsalvo, di origini colombiane, ora affidata all’Istituto a custodia attenuata per detenute madri di Venezia, sull’isola della Giudecca. La donna è indagata per l’ipotesi di omicidio premeditato assieme alla madre del giovane, Lorena Venier.

“Già nelle settimane scorse – spiega l’avvocato Federica Tosel, difensore di Maylin assieme all’avvocato Francesco De Carlo – avevamo comunicato alla Procura di Udine che la nostra assistita si sarebbe avvalsa della facoltà di non rispondere, anche per evitare spostamenti e spese inutili per la trasferta a Venezia. Avevamo anche offerto la possibilità di un collegamento in video chiamata – continua -, ma ci è stato spiegato che l’interrogatorio sarà calendarizzato in futuro”.

Rispetto a fine luglio, la situazione della donna è meno gravosa. “Dal punto di vista emotivo – prosegue Tosel – è in ansia per la figlia e spera che si affidata quanto prima ai suoi genitori. Ha cominciato ad affrontare con noi i temi che la riguardano e la prossima settimana chiederò ai nostri consulenti di incontrarla”.