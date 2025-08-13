  • Aiello del Friuli
BUSINESS FVG
mercoledì 13 Agosto 2025
BUSINESS FVG


Cronaca

Omicidio di Gemona, tracce di sangue e Dna sotto i riflettori dei Ris

Oggi l'autopsia sulla salma del 35enne.
Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un lavoro minuzioso, certosino. Iniziato alle 18.30 e concluso in tarda serata. I carabinieri del Ris di Parma sono arrivati ieri pomeriggio, per la prima volta dopo l’omicidio del 25 luglio, nella casa di via dei Lotti, a Gemona, dove quella sera è stato ucciso e poi fatto a pezzi Alessandro Venier.

I militari del Reparto investigazioni scientifiche hanno utilizzato, nella ricerca di tracce di sangue e Dna, tutto ciò che la tecnologia mette a disposizione: luminol, scanner e laser. Dispositivi in grado di captare ciò che non è visibile ad occhio nudo e che, fino a quel momento, non era stato ancora individuato.

Sugli accertamenti dei carabinieri, entrati nella villetta dopo che la stessa era stata bonificata dagli artificieri, dal momento che Venier era un appassionato di armi e residuati bellici, al momento c’è ancora il massimo riserbo. L’attività di ieri pomeriggio, unitamente a quella svolta questa mattina nel bidone dov’è stato gettato il corpo fatto a pezzi del 35enne, poi ricoperto dalla calce, dovrà essere analizzata in laboratorio e quindi trasmessa alla Procura di Udine.

Accertamenti necessari, quelli svolti dai Ris nella casa di Gemona, per verificare se quanto raccontato da Lorena Venier, la madre di Alessandro, corrisponde al vero. La donna, insieme alla compagna del 35enne, sono al momento le uniche indiziate del delitto. Il sopralluogo dei Ris è servito anche a chiarire meglio il contesto in cui è avvenuto l’omicidio e se in quella casa fossero presenti altre persone.

Massimo riserbo anche sugli esiti della Tac eseguita ieri mattina sulla salma di Alessandro Venier. Nuovi elementi sulla morte del 35enne sono attesi oggi dall’autopsia iniziata alle 9. Ad effettuarla il medico legale Francesca Sinopoli, affiancato da Riccardo Addobbati per la parte tossicologica.

