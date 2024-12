Omicidio di Giulia, Turetta condannato all’ergastolo

Filippo Turetta è stato condannato all’ergastolo per il femminicidio dell’ex fidanzata Giulia Cecchettin, avvenuto l’11 novembre 2023 a Fossò, in provincia di Venezia. La salma della giovane era stata invece trovata, qualche giorno dopo, in un canalone lungo la strada che da Piancavallo porta a Barcis.

La sentenza della Corte d’Assise di Venezia è stata letta oggi pomeriggio dal presidente del collegio Stefano Manduzio. Durante la lettura Turetta non ha manifestato nessuna reazione, è rimasto sempre a testa bassa ed è stato portato via subito dopo.

Il collegio ha escluso le aggravanti della crudeltà e del reato di minacce, unificati dal vincolo della continuazione.

Oltre alle interdizioni di legge, è stato disposto un risarcimento alle parti civili con il pagamento di una provvisionale di 500mila a Gino Cecchettin, 100mila ciascuno ai fratelli Elena e Davide, 30mila ciascuno alla nonna Carla Gatto e allo zio Alessio, oltre alle spese di costituzione legale.

Per le motivazioni bisognerà attendere 90 giorni.

“Abbiamo perso come società, io come essere umano mi sento sconfitto, come papà non cambia niente perché ho perso tutto”. Sono state queste le parole del papà di Giulia dopo la condanna all’ergastolo di Turetta.