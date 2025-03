Omicidio di Limena, il triestino Battaglia ha risposto alle domande del gip

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Alessio Battaglia, il 40enne triestino arrestato per l’omicidio del coinquilino 80enne Franco Bergamin, il cui cadavere è stato trovato tre giorni fa in un armadio della sua abitazione di Limena in provincia di Padova, ha sostenuto l’interrogatorio di garanzia rispondendo alle domande del gip di Padova Laura Alcaro, alla presenza del proprio difensore, l’avvocato Anna Maria Beltrame, e al pm patavino Marco Brusegan. Già giovedì scorso l’uomo avrebbe fatto le prime ammissioni ai carabinieri di Monfalcone che lo avevano arrestato in casa di un’amica nella città dei cantieri. Battaglia, già coinvolto anni fa in una caso di estorsione nei confronti di un paio di conoscenti, avrebbe reso ulteriori dichiarazioni in linea con quanto affermato in caserma davanti ai carabinieri che avevano stilato il verbale di arresto. Al termine dell’interrogatorio Battaglia è stato riportato in carcere a Padova.