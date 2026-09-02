Omicidio di San Giovanni, domani autopsia sul corpo di Fengjing

La Procura di Udine ha affidato oggi al medico legale Carlo Moreschi l’incarico per eseguire l’esame autoptico sul corpo di Fengjing Chen, di 54 anni uccisa sabato pomeriggio con diverse coltellate all’addome nella sua casa a San Giovanni al Natisone al termine di un litigio. Del delitto è accusato il marito Qizhang Wang, di 52 anni, indagato per omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dal vincolo parentale. L’autopsia, alla quale parteciperà il medico legale Vincenzo De Leo incaricato dalla difesa dell’uomo, avrà luogo domani mattina.