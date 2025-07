Omicidio di Tominaga, una morte senza motivo

GUARDA IL VIDEO Quella di Shimpei Tominaga è stata una morte sostanzialmente senza motivo, alla base della quale ci sono tre parole: “scappa, scappa, scappa”. E’ la ricostruzione del delitto fatta dal Gup di Udine Roberta Paviotti nelle motivazioni della sentenza con la quale ha condannato a 12 anni di reclusione Samuele Battistella, per omicidio preterintenzionale aggravato dai futili motivi e lesioni aggrevate. Tre parole proferite dalla vittima che, secondo il Gup, non sono volgari, né offensive, né minacciose, alle quali però Battistella ha reagito con un violentissimo pugno sferrato in pieno volto, con una clamorosa sproporzione fra le parole pronunciate da Tominaga e l’aggressione.

Una sproporzione che, forse e solo forse, si potrebbe spiegare con la sensazione che quelle parole possano aver leso l’onore maschile del suo amico Daniele Wedam, offeso “da un uomo di 30 anni più anziano di lui fermo immobile appoggiato a un bancone”.

Per il Gup, che ha fatto propria la ricostruzione del Tribunale del Riesame di Trieste, solo Battistella è responsabile della morte di Tominaga. Per questo ha assolto dall’accusa di concorso morale in omicidio preterintenzionale Wedam e Abd Allah Djouamaa, condannandoli a due anni di reclusione solo per le lesioni causate all’ucraino Oleksandr Petrov e a Giuseppe Venturini, amico di Tominaga.

Quando l’imprenditore giapponese proferì le tre fatali parole, Wedam aveva già raggiunto Abd Allah Djouamaa all’esterno del locale. Il gesto di Battistella, spiega il giudice, è del tutto estemporaneo e non fu agevolato dagli altri due giovani. Non ci sono elementi, continua il Gup, per dire che Wedam e Djouamaa potessero prevedere quanto accaduto.

Sostanzialmente senza motivo è anche l’episodio da cui ha avuto origine tutta la vicenda, vale a dire l’aggressione di Battistella e Djouamaa ai danni di Petrov, picchiato a terra mentre Wedam teneva a bada Ivan Boklach con un coltello. Wedam e Battistella si misero a ridere dopo che i due ucraini avevano raccontato di non riuscire a trovare un postamat per fare un prelievo. “Cosa avete da ridere?”, chiese Petrov. “Ora vedi cosa c’è da ridere”, gli risposero Battistella e Wedam, invitando Djouamaa a scendere per fargliela vedere e poi aggredire Petrov.