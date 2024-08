Omicidio di Tominaga, Wedam e Djouamaa non spalleggiarono Battistella

Daniele Wedam e Abd Allah Djouamaa non sono responsabili né in concorso morale, né come fatto collettivo unitario, dell’omicidio preterintenzionale di Shimpei Tominaga, l’imprenditore giapponese morto a fine giugno dopo essere stato colpito da un pugno nel kebab di via pelliccerie a Udine. A dirlo è l’ordinanza del Tribunale del riesame di Trieste, che ha annullato per i due giovani gli arresti ai domiciliari disposti dal gip di Udine per l’accusa di omicidio preterintenzionale in concorso morale. La medesima misura cautelare permane, però, per l’accusa di lesioni aggravate nei confronti di un altro avventore del locale, amico di Tominaga.

Il Riesame ha ricostruito i fatti guardando i filmati della videosorveglianza del kebab. Secondo i giudici, quando Samuele Battistella inopinatamente e repentinamente sferrò il pugno, Wedam e Djouamaa erano fuori dal locale. Il primo girato di spalle, il secondo nemmeno inquadrato dalle telecamere. Inoltre, poco prima Wedam aveva accompagnato Battistella alla porta. Il pugno fu dunque sferrato senza che i due spalleggiassero l’amico. “Il riesame – dice l’avvocato Guido Galletti, difensore di Djouamaa – ha smontato la ricostruzione fatta dal gip. Resta per il mio assistito l’accusa di lesioni, ma anche in questo caso il riesame ha ricostruito l’azione in maniera diversa dal gip. Wedam e Djouamaa reagirono dopo che l’amico di Tominaga ebbe colpito Battistella con una sedia”.

“Siamo soddisfatti – aggiunge l’avvocato Rino Maccarrone, difensore di Wedam – del fatto che il Tribunale del riesame abbia sposato la nostra tesi e che il mio assistito non possa essere ritenuto responsabile dell’omicidio, proprio perché era all’esterno del locale e girato di spalle mentre tutto accadeva”. GUARDA IL VIDEO