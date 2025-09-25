  • Aiello del Friuli
giovedì 25 Settembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Omicidio Iurigh, il processo inizia con il film dell’orrore
Gusti di Frontiera, frico protagonista all’inaugurazione dell’edizione 2025
Bicinicco, la difesa: “Silvia non uccise, Stefano Iurigh morto per overdose”
Tagliamento, presentate a Bruxelles 14mila firme contro le opere della Regione
Disperso in Ucraina, il papà di David: “Mio figlio non è...
Dalla Regione 17 milioni per digitale nelle scuole
Al via la manutenzione della centrale nucleare di Krsko
Il sistema tavolare resta a giudici ordinari
Il Times di Londra: “Uefa valuta esclusione di Israele da competizioni”
Fedriga incontra Confindustria, patto tra imprese e Regioni
Cronaca

Omicidio Iurigh, il processo inizia con il film dell'orrore

Prima udienza dibattimentale questa mattina davanti alla Corte d'Assise di Udine del processo per l'omicidio di Stefano Iurigh, ucciso il 4 maggio 2024
Hubert Londero
Autore: Hubert Londero

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. “Ho ucciso una persona”. La voce di Silvia Comello lo ripete due volte al carabiniere al telefono, da lei stessa chiamato. Esterno notte, la telecamera della pattuglia inquadra la donna, le braccia e i vestiti coperti di sangue, all’angolo di via Roma a Bicinicco. Silvia accompagna i militari fino a casa di Stefano Iurigh. Oltre l’uscio, l’orrore. Sul pavimento un lago di sangue. Nel mezzo, la testa dell’uomo, irriconoscibile, quasi carbonizzata.
È cominciato con la proiezione di queste immagini davanti alla Corte d’Assise di Udine il processo per l’omicidio di Stefano Iurigh, ucciso nella sua casa il 4 maggio di un anno fa. Nella mattinata, sono stati ascoltati i carabinieri che hanno esaminato la scena del crimine e ricostruito quanto accaduto quel terribile giorno.
La mattina Silvia e Stefano, entrambi tossicodipendenti, si incontrarono al Sert di Udine per poi recarsi nel quartiere udinese di San Domenico per acquistare cocaina. Da qui andarono nella casa di Bicinicco, dove entrambi abusarono sia della droga appena acquistata, sia di metadone. Poi, il terribile episodio di sangue.
I carabinieri che hanno analizzato la scena hanno trovato il corpo di Iurigh con le braccia bloccate da due divani, circondato da 14 coltelli. Li accanto fili elettrici scoperti e stecche di legno. Sui mobili una bomboletta spray utilizzata per cercare di bruciare la testa della vittima e un crocifisso coperto di sangue.
Nella testa di Stefano, colpita da decine di coltellate, sono stati trovati frammenti di vetro e legno e una grande quantità di acido muriatico. Secondo i militari, Iurigh fu colpito mentre era ancora in vita.

