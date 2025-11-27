  • Aiello del Friuli
Cronaca
Il Gip ha accolto la richiesta dell'avvocato della donna

Omicidio Muggia, la mamma va in un carcere con struttura sanitaria per la salute mentale

E' accusata di aver ucciso il figlio di nove anni con una coltellata alla gola
Andrea Pierini
Autore: Andrea Pierini

Olena Stasiuk resterà in custodia cautelare ma andrà in un carcere dotato di una Atsm, Articolazione per la tutela della salute mentale.

Lo ha disposto il gip, Francesco Antoni, dopo l’interrogatorio di garanzia avvenuto martedì scorso e nel quale l’indagata per l’omicidio, avvenuto a Muggia, del figlio, Giovanni Trame, di nove anni, si era avvalsa della facoltà di non rispondere.

L’avvocato della donna, Chiara Valente, aggiunge che «Sto esaminando il provvedimento e valuterò attentamente ogni iniziativa nell’interesse della mia assistita».

