Omicidio Muggia, rimpallo di responsabilità tra Csm e Servizi Sociali

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Non era di nostra competenza. Nessuno ha segnalato nulla. Da un lato i servizi sociali del Comune di Muggia, dall’altro il Centro di salute mentale di Asugi, in mezzo il dramma: una madre, Oleana Stasiuk, che mercoledì sera ha ucciso il figlio Giovanni di 9 anni.

La donna era seguita da entrambi i servizi perché aveva manifestato diverse criticità al punto che solamente il 13 maggio scorso il Tribunale le aveva dato la possibilità di stare con il bambino da sola. Gigliola Bridda, legale di Paolo Trame, il papà di Giovani, sottolinea che era stata chiesta una perizia psichiatrica sulla donna ma non era mai stata fatta.

Intanto il sindaco Paolo Polidori in queste ore si è confrontato con i servizi sociali del comune precisando la competenza stabilita dal Tribunale solo sulle questioni legate al divorzio, il sindaco invece punta il dito sul centro di salute mentale definendolo coinvitato di pietra.

Il direttore del Centro di salute mentale di Asugi, Massimo Semenzin, dal canto suo precisa che «il Csm è sempre stato disponibile ma non abbiamo avuto nessuna segnalazione o denuncia dal 2023».