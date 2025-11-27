Omicidio Muggia, su Giovanni eseguito l’esame tossicologico

A Giovanni era stata somministrata qualche sostanza? È questa la domanda a cui dovrà dare risposta l’esame tossicologico richiesto, come anticipato dai quotidiani del Gruppo Nem, dal Pm Alessandro Perogio in occasione dell’autopsia sul corpo di Giovanni Trame, il bambino di Muggia ucciso dalla mamma Olena Stasiuk. Il dato consentirà alla Procura di appurare se c’è stata premeditazione, una ulteriore aggravante che andrebbe ad aggiungersi all’accusa di omicidio per la donna. Il dubbio è che al piccolo possa essere stata somministrata qualche sostanza tranquillante, o stordente.

L’omicidio era stato perpetrato dalla donna la sera del 12 novembre, Giovanni è stato accoltellato alla gola nella casa della 55enne in piazza Marconi a Muggia, l’allarme era stato lanciato dal padre, Paolo, che doveva riprenderlo alle 21 e che non avendo sue notizie ha allertato le forze dell’ordine.

Al momento la donna è in ospedale, piantonata dalla Polizia penitenziaria in attesa che il gip, Francesco Antoni, decida se dovrà essere detenuta in carcere o in una struttura sanitaria. L’avvocato della donna, Chiara Valente, ha inoltre richiesto una perizia psichiatrica per capire se la 55enne sia in grado di partecipare coscientemente al procedimento penale.