Processo Parelli: condanne per oltre 8 anni di reclusione

Morte di Lorenzo Parelli: inflitte condanne per oltre 8 anni di reclusione. E’ finito così, davanti al gup di Udine Carlotta Silva, il procedimento per l’omicidio colposo del 18enne del Bearzi di Udine, rimasto ucciso alla Burimec di Lauzacco nell’ultimo giorno del suo stage nell’azienda metalmeccanica.

Il giudice ha condannato con il rito abbreviato Claudio Morandini, l’operaio che quel giorno lavorava con Lorenzo, a 3 anni di reclusione ed Emanuele De Cillia, il tutor del ragazzo, a 2 anni e 4 mesi di reclusione. In entrambi i casi, sono state escluse le attenuanti generiche. Per loro il pm Lucia Terzariol aveva chiesto rispettivamente 3 anni e 4 mesi e 2 anni di reclusione. Il gup, infine, ha dato il proprio assenso al patteggiamento a 3 anni di reclusione per Pietro Schneider, legale rappresentante della Burimec, e al pagamento di 23mila euro per l’azienda.

La tragedia risale al 21 gennaio 2022. Lorenzo e un dipendente della Burimec stavano smontando un macchinario, quando l’operaio si allontanò per prendere un’imbragatura. Proprio in quel momento una putrella di 150 chili travolse e uccise il ragazzo. L’operaio fu il primo a cercare di soccorrerlo. La terribile scena fu immortalata dalle telecamere di sicurezza dell’azienda. GUARDA IL VIDEO