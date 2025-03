Omicidio pensionato, fermato a Monfalcone confessa : “L’ho ucciso a mani nude”

È stato fermato a Monfalcone e ha ammesso di essere il responsabile dell’omicidio di Franco Bernardo Bergamin, il pensionato di 80 anni il cui corpo è stato trovato due giorni fa nella sua abitazione, a Limena, in provincia di Padova, in due sacchi nascosti in un armadio.

Alessio Battaglia, triestino di 41 anni, è stato bloccato dai Carabinieri di Padova la scorsa notte, in casa della fidanzata, dopo due giorni di intense ricerche in tutto il Nordest. L’uomo non ha opposto resistenza e ha riferito di aver ucciso il pensionato a mani nude durante un litigio, poi degenerato.

E’ stato sottoposto a fermo quale indiziato del reato di omicidio volontario aggravato.

Alessio Battaglia e Franco Bernardo Bergamin vivevano nella stessa abitazione. Secondo la ricostruzione degli investigatori, una decina di giorni fa i due hanno litigato furiosamente per motivi che sono tuttora in corso di accertamento.

Dopo il delitto Battaglia ha fatto perdere le tracce anche se i sospetti si sono subito concentrati su di lui per via dei suoi precedenti penali.

Battaglia si era trasferito nel padovano da diverso tempo. Non è chiaro come abbia conosciuto la vittima. I vicini hanno raccontato solo che si era trasferito in quella casa a Limena dove il pensionato passava l’inverno perché in estate si spostava a Sottomarina.