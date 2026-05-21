Omicidio Pin, “mia mamma non doveva stare in quella casa”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. “Mia mamma non doveva stare a casa con mio padre, ma essere ricoverata in una struttura. Anche contro la volontà del marito”. Lo ha detto in Corte d’Assise a Udine Michele Sist, figlio di Lara Pin, di 74 anni, trovata esanime il 28 giugno 2023 nella sua casa a Fiume Veneto. Per quella morte, è accusato il marito Severino Sist, di 80 anni, imputato del reato di omicidio volontario aggravato dalla parentela con la vittima e dalla minorata difesa.

Il figlio della coppia ha raccontato in aula che tre mesi prima del decesso si era prospettata la possibilità di ricoverare la madre, costretta a letto per gravi patologie, in una struttura di Azzano X, ma che il padre aveva detto di no per motivi economici. Al che lui stesso aveva chiesto ai servizi sociali di portare la donna in struttura anche contro la volontà del marito. Ciò non fu possibile perché la donna era considerata capace di intendere e volere e intendeva restare a casa.

“Nel 2018 – ha poi ricostruito Michele Sist – mia madre mi chiese di portarla via per la situazione con mio padre- Dopo 4 anni, durante il Covid, ritornò a casa con papà perché non sopportava di restare da sola”.

Durante l’udienza è stato ascoltato anche il medico di famiglia della coppia che esaminò per primo la donna. “Inizialmente – ha affermato – attribuii i decesso a una possibile morte naturale, poi a un trauma cranico e chiesi l’autopsia”.

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