Omicidio Resinovich, fu una manovra di ‘chokehold’ a uccidere la donna

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sarebbe stata una presa per il collo con il braccio, la cosiddetta manovra ‘chokehold’, a uccidere Liliana Resinovich, la donna di 63 anni morta a Trieste il 14 dicembre 2021 il cui corpo è stato trovato tre settimane dopo nel boschetto dell’ospedale psichiatrico del capoluogo regionale. A dirlo è la relazione dei medici legali Cristina Cattaneo, Stefano Vanin, Stefano Tambuzzi e Biagio Eugenio Leone, che ha stabilito il momento della morte nella mattina in cui Liliana è scomparsa, ribaltando i risultati della prima perizia, che aveva concluso per il suicidio.

A togliere la vita alla 63enne, si legge nel documento, sarebbe stata dunque una manovra di afferramento da tergo con l’incavo dell’avambraccio, combinato con una forte rotazione del segmento cervico-toracico. Tale combinazione avrebbe causato la frattura perimortale – ovvero avvenuta poco prima o poco dopo la morte – alla vertebra toracica T2 rilevata sul corpo della vittima.

I medici legali hanno inoltre rilevato che il volto di Liliana era attinto da lesioni non solo anteriori, ma anche alla superficie laterale destra e sinistra. Altre lesioni sono state trovate sulla mano destra. Quattro colpi in quattro parti diverse del corpo – fronte sinistra, temporale di destra, labbro di destra e mano destra – che fanno escludere la possibilità di una caduta accidentale, perché – conclude la relazione – sarebbe necessario che questa fosse avvenuta in maniera rocambolesca, in modo da far urtare il volto più volte contro una superficie piana e ottusa”.