Omicidio Ruoso, arrestato lo storico collaboratore Loriano Bedin

L'accusa è di omicidio volontario. E' stato arrestato dalla polizia Loriano Bedin, 67 anni, residente ad Azzano Decimo. Storico collaboratore dell'87enne imprenditore pordenonese Mario Ruoso, avrebbe ucciso ieri mattina il patron di Telepordenone e fondatore del Garage Venezia.

L’uomo, trovato nella casa dove abitava da non molto tempo, in via Toti a Tiezzo, è stato condotto in nottata in Questura per essere interrogato. La polizia ha posto sotto sequestro la sua macchina, una Mercedes, e il borsone che aveva all’interno.

Gli investigatori hanno subito concentrato su di lui forti sospetti sull’omicidio scoperto in via del Porto, al confine tra Pordenone e Porcia, dove Mario Ruoso viveva da solo nell’attico al settimo piano di una palazzina che si trova di fronte al suo Garage Venezia. Il movente sarebbe da ricondurre a ragioni economiche.

Il cavalier Ruoso mercoledì mattina avrebbe aperto la porta a Bedin. Poi un’aggressione improvvisa e feroce con una spranga, che è stata recuperata, nella tarda mattinata di oggi, in un corso d’acqua di via San Simone a Prata. Nella caduta l’anziano avrebbe battuto la testa contro uno spigolo di un mobile. Poi l’assassino avrebbe infierito con numerosi colpi alla testa, fino a provocarne la morte.

Gli investigatori della polizia, supportati dalla Scientifica di Padova, hanno lavorato fino alla tarda serata di ieri nell’attico di Ruoso.

I locali dov’è stato scoperto il cadavere, come disposto dall’autorità giudiziaria, sono stati posti sotto sequestro.