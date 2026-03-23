Omicidio Ruoso: attico ai raggi X per nuovi elementi

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. L’avvocato Giorgio Mazzuccato è uscito alle 11.40 di oggi, dal condominio Brentella di Porcia, dove il 4 marzo nell’attico al settimo piano si consumò l’omicidio dell’imprenditore Mario Ruoso, del quale l’ex collaboratore Loriano Bedin ha ammesso le sue responsabilità. Con una certezza in più: aver potuto vedere con i proprio occhi, per la prima volta, accompagnato dal medico-legale Giovanni Del Ben e dall’architetto Deborah Alice Barberis Tolomio, il luogo dov’è avvenuto la mattanza. Dove il reo-confesso Bedin ha ucciso Ruoso con almeno otto colpi di spranga alla testa.

Mazzuccato ha rilevato la presenza di un mobile all’ingresso dell’attico dell’ex patron di Garage Venezia e Telepordenone, sul quale Ruoso sarebbe caduto dopo essere stato colpito al capo da Bedin. E, in base agli accertamenti fin qui svolti, per il legale dell’indagato ci sarebbero elementi per sostenere che quella mattina Ruoso venne ucciso al culmine di una lite. E non, quindi, alle spalle.

Ora l’avvocato potrebbe, inoltre, revocare la richiesta del Riesame per il suo assistito.