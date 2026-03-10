Omicidio Ruoso, ucciso da almeno 10 colpi al capo

Grave trauma cranico-encefalico, con diverse fratture, causato da almeno una decina di colpi sferrati con un corpo contundente. E’ questo il risultato dell’autopsia sul corpo di Mario Ruoso, l’ex patron di Telepordenone, ucciso sei giorni fa nella sua casa di Porcia dall’ex collaboratore Loriano Bedin con colpi di spranga, che ha confessato il delitto e indicato il luogo in cui aveva gettato l’arma del delitto, un tubo di 71centimetri.

L’esame autoptico, effettuato dal medico legale Antonello Cirnelli su incarico della Procura di Pordenone, assieme al medico legale Giovanni Del Ben, consulente della difesa Bedin, è terminato pochi minuti fa.

L’arma del delitto non è stata messa a confronto con le ferite mortali.