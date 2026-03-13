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Cronaca

Omicidio Ruoso, avvocato e medico legale sulla scena del delitto

L'autorizzazione è arrivata dalla Procura. Lunedì i funerali dell'imprenditore ucciso.
Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La Procura di Pordenone ha concesso all’avvocato Giorgio Mazzuccato, legale di Loriano Bedin, il 67enne indagato per l’omicidio dell’imprenditore Mario Ruoso, l’autorizzazione ad accedere nell’attico al settimo piano del condominio Brentella di Porcia dove la mattina del 4 marzo il patron di Telepordenone e Garage Venezia venne ucciso da almeno otto colpi di spranga alla testa.

Sulla scena del delitto ci sarà anche il medico legale Giovanni Del Ben, consulente di parte che ha assistito all’autopsia sulla salma di Ruoso, e un consulente – un geometra o un architetto – che Mazzuccato nominerà per effettuare dei rilevi planimetrici e, quindi, valutare la conformazione degli spazi dell’attico e la disposizione degli arredi.

Una data per l’accesso non è stata ancora definita. Perché avvocato e consulenti dovranno avere, prima di muovere qualsiasi passo, il via libera della Questura di Pordenone e della polizia scientifica che, a loro volta, dovranno essere presenti sulla scena del delitto.

Mazzuccato ha inoltre avuto l’autorizzazione a visionare i filmati delle telecamere dei sistemi di videosorveglianza che hanno immortalato Bedin mentre si recava a casa di Ruoso. “Ci sono diversi elementi che non tornano – riferisce l’avvocato – e, proprio per questo, è necessario effettuare tutta una serie di accertamenti. Non ci sono dubbi sulla genuinità delle dichiarazioni rese dal mio assistito agli investigatori, così come è fuori dubbio la collaborazione che lui ha offerto da subito ai fini delle indagini. Viene da chiedersi, però: era lucido quando è stato interrogato? Il fatto di non ricordare generalità e data di nascita della sua compagna e della sorella deve, sicuramente, far riflettere. Per questo ritengo necessario che Bedin debba sottoporsi ad una perizia psichiatrica”.

Intanto, nonostante il nullaosta concesso dalla Procura per la sepoltura di Ruoso, non è stata ancora fissata una data per i funerali. Le esequie potrebbero comunque essere celebrate lunedì pomeriggio nella chiesa parrocchiale di Vigonovo di Fontanafredda.

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