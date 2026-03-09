Omicidio Ruoso, confermato il carcere per Bedin

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO Fermo e misura cautelare in carcere convalidati. Questa mattina il gip del tribunale di Pordenone, Francesca Vortali, ha notificato all’avvocato di Loriano Bedin, il 67enne reo confesso dell’omicidio dell’imprenditore Mario Ruoso, la decisione. All’indagato, quindi, non è stata concessa la misura degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, chiesta dal legale Giorgio Mazzuccato, perché, secondo il giudice per le indagini preliminari, “resta la gravità del delitto e la premeditazione delinea la pericolosità dell’individuo”.

Una misura, quella del carcere, che non ha più di tanto sorpreso l’avvocato Mazzuccato: “Ce l’aspettavamo – spiega – ma ora è arrivato il momento di concentrarci sul resto. Chiederò, previa autorizzazione del tribunale, di vedere direttamente i luoghi dove è stato compiuto l’omicidio e quelli dove Bedin si è mosso. Chiederò, inoltre, di poter visionare le immagini dei sistemi di videosorveglianza estrapolate dalla polizia nella lavanderia che si trova vicino all’entrata del condominio Brentella di Porcia”.

Mazzuccato è l’unico, al momento, che ha potuto parlare con il suo assistito: “Non ricorda luogo e data di nascita della compagna e della sorella – afferma – tant’è che ho dovuto chiedere loro la comunicazione di queste generalità. Ieri stavamo compilando insieme il modulo per le autorizzazioni ai colloqui con in familiari e abbiamo dovuto interrompere le operazioni”. Da qui, secondo l’avvocato, la necessità di procedere con la richiesta di una perizia psichiatrica. Previo confronto con il medico-legale Giovanni Del Ben, che domani pomeriggio assisterà all’autopsia, disposta dalla Procura di Pordenone, sulla salma di Ruoso.