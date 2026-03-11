Omicidio Ruoso, l’aggressione alle spalle sulla porta di casa

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La mattina del 4 marzo, Mario Ruoso è stato aggredito alle spalle mentre stava chiudendo la porta del suo appartamento di Porcia. Prima due colpi alla testa sferrati con un tubo, poi almeno altri 6 colpi quando la vittima, tramortita, era crollata a terra. Uno di questi, la cui forza è stata amplificata dalla resistenza del pavimento, ha causato il decesso. Così il medico legale Antonello Cirnelli ha ricostruito la morte dell’ex patron di Telepordenone dopo l’autopsia sul corpo del cavaliere compiuta ieri pomeriggio.

Secondo Cirnelli, la serie di colpi – 8 quelli individuati esaminando il capo dell’uomo, ma sarebbero stati di più – è stata inferta nell’arco di una ventina di secondi e la morte è sopraggiunta in pochissimo tempo. Per quanto riguarda l’arma del delitto, il tubo ritrovato dalle forze dell’ordine in base alle indicazioni di Loriano Bedin, che ha confessato il delitto, è completamente compatibile con le ferite. La compatibilità è stata desunta grazie alle foto scattate al corpo contundente.

Una tesi, quella dell’aggressione all’esterno dell’abitazione, messa in discussione dal difensore di Bedin, l’avvocato Giorgio Mazzuccato, che sta valutando di sottoporre il proprio assistito a perizia psichiatrica. “Ci sono fatti essenziali – dice – discutibili e che rimangono tali. Appena potrò accedere al luogo del delitto avrò una visione più ampia del quadro”. A non ‘tornare’ sarebbe, tra le altre cose, la mancanza di tracce di sangue sul pianerottolo.