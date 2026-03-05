  • Aiello del Friuli
  L'incrocio dei trapianti, storia d'amore e sanità
giovedì 5 Marzo 2026
Cronaca

Omicidio Ruoso, ritrovata l'arma del delitto

La spranga è stata ripescata in un corso d'acqua
Redazione
Autore: Redazione

E’ stato ritrovato l’oggetto con cui sarebbe stato ucciso il patron di TelePordenone, Mario Ruoso. Lo ha confermato il procuratore Pietro Montrone ai giornalisti che lo attendevano fuori dalla Questura cittadina.  

Non sono emersi ulteriori dettagli: gli sviluppi dell’inchiesta saranno resi noti in una conferenza stampa programmata sempre in Questura per le 17.   Smentita la partecipazione di un complice, circolata in queste ore: “C’è un solo soggetto fortemente indiziato del reato”, ha fatto sapere Montrone.  Quanto alla spranga, sarebbe stata ripescata dai vigili del fuoco in un corso d’acqua che era stato dragato da stamani.

