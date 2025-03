Omicidio stradale di Eder Dal Mas: 25enne patteggia 1 anno e 9 mesi

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Era accusata dell’omicidio stradale di Eder Dal Mas, tarcentino di 65 anni, deceduto nel 2023 in un tragico incidente a Collalto di Tarcento. Lia Sant, 25 anni residente a Tarcento, ha patteggiato un anno, 9 mesi e 10 giorni di reclusione, pena sospesa, davanti al gup di Udine Giulia Pussini. Alla ragazza, difesa dall’avvocato Robert Mete, è stata revocata la patente di guida. Quel giorno, infatti, la donna risultò positiva all’alcoltest con un tasso cinque volte il limite di legge.

La tragedia risale alle 21 del 6 dicembre 2023, quando la Grande Punto di Dal Mas si immise sulla Pontebbana da via Daniele Manin in direzione di Tricesimo, senza dare la precedenza. Proprio in quel momento sopraggiunse la Clio della ragazza, che stava viaggiando a 92 chilometri orari, 42 oltre il limite. Lo schianto fu terribile: l’auto della ragazza centrò la fiancata sinistra della Grande Punto. Inutili le disperate manovre dei sanitari per rianimare l’uomo, estratto dall’abitacolo solamente dopo l’intervento dei vigili del fuoco. Dopo l’incidente, i test indicarono che la donna aveva 2,55 grammi di alcol per litro di sangue.

Alla 25enne, che ha risarcito i familiari della vittima, è stata applicata l’attenuante per non essere l’unica responsabile dell’incidente.