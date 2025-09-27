  • Aiello del Friuli
sabato 27 Settembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Omicidio stradale di Elvis Basaldella, 61enne patteggia 1 anno e 8...
Si accascia durante una gara di canottaggio: muore a 51 anni
Muore a 19 anni a 5 giorni dall’incidente
Furto a Pagnacco: spariti contanti, ori e profumi
Volley, Cda Talmassons vince il Trofeo Città di Latisana
Acquista i biglietti per Vasco a Udine, ma è una truffa....
Prima vittoria in campionato delle Eagles, al Palagesteco battono Verona 74...
‘Insensati i dazi di Trump sui mobili europei’, alert del Gruppo...
Sei divieti di accesso emessi dal Questore di Udine ad altrettante...
Inaugurata la nuova scuola a Treppo Grande, il grazie a Rosa...
Cronaca

Omicidio stradale di Elvis Basaldella, 61enne patteggia 1 anno e 8 mesi

Hubert Londero
Autore: Hubert Londero

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La sua auto si scontrò con la bicicletta di Elvis Basaldella, 59 anni di Blessano, causandone la morte. Ieri Cinzia Pezzuto, 61 anni di Flaibano, ha patteggiato davanti al Gup di Udine Mariarosa Persico un anno e 8 mesi di reclusione, pena sospesa.
La tragedia, avvenuta a Barazzetto di Coseano, risale al 17 luglio dello scorso anno. La Grande Punto della donna, mentre viaggiava da Flaibano a Barazzetto sulla Strada provinciale 60, varcò la linea di mezzeria di via dei Fiori, scontrandosi frontalmente con la bicicletta della vittima che arrivava dalla direzione opposta. L’impatto fu terribile: Basaldella venne sbalzato di sella e proiettato sul cofano dell’automobile, per poi finire a terra. Le lesioni non gli lasciarono scampo. Inutili i tentativi di rianimazione dei sanitari giunti sul posto.
Apprezzato geometra, Basaldella era conosciuto nel suo paese sia per l’impegno nel volontariato, sia per la passione sportiva. Da giovane aveva giocato nel ruolo di centrocampista nella Blessanese, squadra di cui era poi diventato presidente.
La patente della donna, sanzionata per la mancata precedenza al ciclista, è stata sospesa per un anno e 6 mesi.

