Omicidio stradale di Elvis Basaldella, 61enne patteggia 1 anno e 8 mesi

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La sua auto si scontrò con la bicicletta di Elvis Basaldella, 59 anni di Blessano, causandone la morte. Ieri Cinzia Pezzuto, 61 anni di Flaibano, ha patteggiato davanti al Gup di Udine Mariarosa Persico un anno e 8 mesi di reclusione, pena sospesa.

La tragedia, avvenuta a Barazzetto di Coseano, risale al 17 luglio dello scorso anno. La Grande Punto della donna, mentre viaggiava da Flaibano a Barazzetto sulla Strada provinciale 60, varcò la linea di mezzeria di via dei Fiori, scontrandosi frontalmente con la bicicletta della vittima che arrivava dalla direzione opposta. L’impatto fu terribile: Basaldella venne sbalzato di sella e proiettato sul cofano dell’automobile, per poi finire a terra. Le lesioni non gli lasciarono scampo. Inutili i tentativi di rianimazione dei sanitari giunti sul posto.

Apprezzato geometra, Basaldella era conosciuto nel suo paese sia per l’impegno nel volontariato, sia per la passione sportiva. Da giovane aveva giocato nel ruolo di centrocampista nella Blessanese, squadra di cui era poi diventato presidente.

La patente della donna, sanzionata per la mancata precedenza al ciclista, è stata sospesa per un anno e 6 mesi.