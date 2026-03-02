  • Aiello del Friuli
  L'incrocio dei trapianti, storia d'amore e sanità
lunedì 2 Marzo 2026
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
'Tutti siamo Carmen': l'inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d'oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Sopralluogo dell'assessore Amirante all'Istituto Grigoletti
Omicidio stradale di Gino Monaco, 47enne patteggia 8 mesi
Delitto di Gemona, Maylin ricorre al Tribunale del Riesame
Dubai, avvocata pordenonese: "Situazione non piacevole"
Friulano negli Emirati rassicurato dalle autorità: 'Mai sentito in pericolo'
Disordini Italia-Israele, il Tar annulla un terzo foglio di via
Spazi aerei chiusi, apprensione per friulani bloccati all'estero
Iran, innalzata sicurezza in Italia per eventi e manifestazioni
A Cervignano un cedro alla memoria di Luca Attanasio
Icop, con le acquisizioni in Usa e in Italia i ricavi...
Cronaca

Omicidio stradale di Gino Monaco, 47enne patteggia 8 mesi

L'incidente, avvenuto a Fagagna, risale alla notte tra il 29 e il 30 giugno 2024
Hubert Londero
Autore: Hubert Londero

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Otto mesi di reclusione, pena sospesa, e sospensione della patente per 18 mesi. E’ quanto Giuliano Del Negro, 47 anni di Majano, ha patteggiato davanti al Gup di Udine Mariarosa Persico per l’accusa di omicidio stradale di Gino Monaco, deceduto all’età di 58 anni in un incidente a Fagagna nella notte tra il 29 e il 30 giugno 2024.

La vittima, che proprio in quel giorno compiva gli anni, stava tornando in moto dopo aver festeggiato quando, lungo l’ex Provinciale 10, si scontrò con l’auto condotta da Del Negro, morendo sul colpo. Secondo le accuse, l’automobilista si immise in via Caporiacco da via Nuova Olanda senza le dovute attenzioni e senza dare la precedenza al motociclista.

Nel patteggiamento si è tenuto conto sia del completo risarcimento dei familiari, sia del fatto che la vittima stava viaggiando a una velocità superiore al limite e con un tasso alcolemico oltre il consentito.

