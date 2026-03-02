Omicidio stradale di Gino Monaco, 47enne patteggia 8 mesi

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Otto mesi di reclusione, pena sospesa, e sospensione della patente per 18 mesi. E’ quanto Giuliano Del Negro, 47 anni di Majano, ha patteggiato davanti al Gup di Udine Mariarosa Persico per l’accusa di omicidio stradale di Gino Monaco, deceduto all’età di 58 anni in un incidente a Fagagna nella notte tra il 29 e il 30 giugno 2024.

La vittima, che proprio in quel giorno compiva gli anni, stava tornando in moto dopo aver festeggiato quando, lungo l’ex Provinciale 10, si scontrò con l’auto condotta da Del Negro, morendo sul colpo. Secondo le accuse, l’automobilista si immise in via Caporiacco da via Nuova Olanda senza le dovute attenzioni e senza dare la precedenza al motociclista.

Nel patteggiamento si è tenuto conto sia del completo risarcimento dei familiari, sia del fatto che la vittima stava viaggiando a una velocità superiore al limite e con un tasso alcolemico oltre il consentito.