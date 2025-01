Omicidio stradale di Matteo Pittana, oggi l’udienza preliminare

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Si complica la posizione di Ludovico Piva, 21 anni di Osoppo, imputato per l’omicidio stradale di Matteo Pittana, deceduto lo scorso anno in un incidente a Gemona. Durante l’udienza preliminare davanti al gup Giulia Pussini, il sostituto procuratore Luca Olivotto ha modificato l’imputazione al giovane aggiungendo l’aggravante della fuga. Il giudice, inoltre, ha ammesso la costituzione delle parti civili del padre e della madre della vittima, anche per il fratello minore, con l’avvocato Salvatore Spitaleri, e dell’Associazione Familiari e Vittime della Strada ETS di Milano, con l’avvocato Marco Cavallini.

Il fatto risale al 19 febbraio 2024, quando l’auto condotta da Piva, a bordo della quale c’erano la vittima e un altro ragazzo di Trasaghis, uscì di strada in via Turbina a Gemona, finendo capovolta nel Ledra. Piva e l’altro giovane riuscirono a mettersi in salvo. Non Matteo che, stando all’esame autoptico, morì per lesioni da impatto, non per annegamento. I due sopravvissuti – poi risultati positivi all’alcoltest – si allontanarono dal luogo dell’incidente e, secondo l’accusa, non segnalarono alle forze dell’ordine la presenza dell’amico nell’automobile finita in acqua.

Durante l’udienza, è stata disposta la citazione in giudizio per la responsabilità civile della madre dell’imputato, in quanto comproprietaria dell’automobile priva di assicurazione. Su richiesta del difensore di Piva, l’avvocato Giuseppe Nais, l’udienza è stata aggiornata al 19 maggio. Fuori da Tribunale c’erano parenti e amici di Matteo, per “manifestare la vicinanza alla famiglia, il ricordo del giovane amico e la richiesta di verità e giustizia rispetto a quanto accaduto”.