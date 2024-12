Omicidio stradale di Maurizio Dorigo, 50enne di Castions patteggia 6 mesi

Si è chiusa con un patteggiamento a 6 mesi di reclusione davanti al gup di Udine Mariarosa Persico la vicenda giudiziaria di Manolo Dose, 50 anni di Castions di Strada, imputato per l’omicidio stradale di Maurizio Dorigo, 48enne di Lauzacco, deceduto lo scorso anno in un tragico incidente stradale a Mortegliano. Il 16 agosto, Dorigo stava viaggiando a bordo della sua moto sulla Provinciale 78 quando si scontrò con il furgone guidato da Dose, che stava svoltando in via Ferraria. Secondo l’accusa, il 50enne non diede la precedenza al centauro, causando l’impatto mortale. A Dose è stata riconosciuta l’attenuante del concorso di colpa, dal momento che la vittima stava viaggiando a 95-100 chilometri all’ora dove c’è il limite dei 50 chilometri orari.