Omicidio stradale di una 50enne cinese, goriziano patteggia 1 anno di reclusione

Fu investita da un’auto mentre attraversava via Forni di Sotto a Udine. Venti giorni dopo morì nell’ospedale di San Bonifacio, in provincia di Verona, dove lei risiedeva. Accusato dell’omicidio stradale di Fengxiu Wang, cittadina cinese di 53 anni, era Luca Parise, goriziano di 25 anni che si trovava alla guida della vettura. Il giovane ha patteggiato un anno di reclusione, pena sospesa, dal gup di Udine Mariarosa Persico. L’incidente risale al primo aprile 2023. La donna stava attraversando la strada al di fuori delle vicine strisce pedonali, quando Parise sopraggiunse da piazzale Chiavris. Probabilmente accecato dal sole al tramonto, non riuscì a frenare in tempo e investì la donna, che aveva appena ritirato l’incasso di un vicino centro massaggi di cui era titolare. Subito intervennero i sanitari, che portarono la 53enne all’ospedale, distante poche decine di metri. Trasferita nella struttura ospedaliera veneta, tre settimane dopo la donna morì per le lesioni subite.