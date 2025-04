Omicidio stradale di Williams Strizzolo, 22enne patteggia un anno

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un anno di reclusione, pena sospesa, e patente sospesa per un anno e 6 mesi. E’ quanto ha patteggiato oggi, davanti al Gup di Udine Roberta Paviotti, il 22enne di Gonars Luca Braidotti, accusato dell’omicidio stradale di Williams Strizzolo, il motociclista di 45 anni di Morsano di Strada deceduto in seguito a un tragico incidente avvenuto a Porpetto la sera del 7 giugno 2024. Stando alle imputazione, attorno alle 22 la Grande Punto condotta da Braidotti, che stava percorrendo via Udine in direzione di San Giorgio di Nogaro, svoltò a sinistra per entrare in via Pre Zaneto. Non diede però la precedenza alla Harley Davidson della vittima che proveniva dal senso opposto di marcia, scontrandosi con la due ruote. Il centauro fu sbalzato di sella e finì prima contro il parabrezza dell’automobile, poi sull’asfalto. Strizzolo fu portato dai sanitari in ospedale a Udine in codice rosso e ricoverato in terapia intensiva. Le ferite riportate al bacino non gli lasciarono scampo: l’uomo spirò poco prima delle 8 del giorno successivo.