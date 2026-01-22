Omicidio-suicidio di Pertegada, anziana uccisa con un’accetta

Una grave tragedia familiare si è consumata questa mattina a Latisana. Luigi Codotto, di 80 anni, avrebbe ucciso la moglie Luigia Rossi, di 78 anni, all’interno dell’abitazione in cui vivevano, colpendola con un’accetta, per poi togliersi la vita utilizzando un coltello. Le due vittime, entrambe di nazionalità italiana, risiedevano nella frazione di Pertegada e lasciano tre figli.

A trovare i corpi questa mattina è stata una parente della coppia, che è entrata nell’abitazione di famiglia per fare loro visita e si è trovata davanti la terribile scena dell’omicidio-suicidio. L’allarme ha fatto scattare l’intervento delle forze dell’ordine e dei sanitari del 118, che una volta giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso di entrambi.

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dai carabinieri di Latisana, l’anziano avrebbe colpito ripetutamente la moglie al capo con l’accetta, causandone la morte. Subito dopo avrebbe afferrato un coltello e lo avrebbe rivolto contro se stesso, togliendosi la vita.

“Quello che è avvenuto è un dramma che sta scuotendo tutta la comunità”, riferisce il sindaco di Latisana Lanfranco Sette, esprimendo la propria vicinanza ai familiari. Il primo cittadino ha spiegato che si trattava di una famiglia normale, che non aveva mai avuto necessità di rivolgersi ai servizi sociali. “