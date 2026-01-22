  • Aiello del Friuli
BUSINESS FVG
giovedì 22 Gennaio 2026
ULTIM'ORA
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Presidenza Fassa Bortolo a primo membro estraneo alla famiglia
Omicidio-suicidio di Pertegada, anziana uccisa con un’accetta
Intesa triennale tra Regione, Arpa Fvg e Fiamme Gialle
Paluzza, via libera alla nuova strada forestale in Val Collina
Crollo sede comunale, la Cisal: «Verificare tutti gli uffici decentrati»
Nuova gestione a insegna Despar per il punto vendita di Tiezzo
Latisana, uccide la compagna e si toglie la vita
Operai forestali al lavoro tutto l’inverno
Notte da sogno al PalaGesteco, una UEB sublime batte Brindisi
Sul centro civico di Gorizia spicca ora l’aquila del Friuli
BUSINESS FVG


©2023 IL FRIULI - Tutti i diritti riservati
Powered by Rubidia
Cronaca

Omicidio-suicidio di Pertegada, anziana uccisa con un’accetta

Il sindaco Sette: "Famiglia normale, vicenda che nessuno poteva immaginare"
Redazione
Autore: Redazione

Una grave tragedia familiare si è consumata questa mattina a Latisana. Luigi Codotto, di 80 anni, avrebbe ucciso la moglie Luigia Rossi, di 78 anni, all’interno dell’abitazione in cui vivevano, colpendola con un’accetta, per poi togliersi la vita utilizzando un coltello. Le due vittime, entrambe di nazionalità italiana, risiedevano nella frazione di Pertegada e lasciano tre figli.

A trovare i corpi questa mattina è stata una parente della coppia, che è entrata nell’abitazione di famiglia per fare loro visita e si è trovata davanti la terribile scena dell’omicidio-suicidio. L’allarme ha fatto scattare l’intervento delle forze dell’ordine e dei sanitari del 118, che una volta giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso di entrambi.

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dai carabinieri di Latisana, l’anziano avrebbe colpito ripetutamente la moglie al capo con l’accetta, causandone la morte. Subito dopo avrebbe afferrato un coltello e lo avrebbe rivolto contro se stesso, togliendosi la vita.

“Quello che è avvenuto è un dramma che sta scuotendo tutta la comunità”, riferisce il sindaco di Latisana Lanfranco Sette, esprimendo la propria vicinanza ai familiari. Il primo cittadino ha spiegato che si trattava di una famiglia normale, che non aveva mai avuto necessità di rivolgersi ai servizi sociali. “

