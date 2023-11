Omicidio Tilissi: nel processo bis a Venezia chiesti 16 anni di reclusione per Paolo Calligaris

La condanna a sedici anni di reclusione è stata chiesta in serata dal procuratore generale della Corte d’Appello di Venezia nell’udienza di oggi del processo bis, in corso davanti alla Corte di Assise di Appello di Venezia, a carico dell’imprenditore manzanese Paolo Calligaris accusato dell’omicidio di Tatiana Tulissi, sua ex compagna, uccisa a Manzano l’11 novembre 2008 con tre colpi di pistola. La richiesta del Procuratore Generale è identica alla condanna inflitta dal Gup di Udine in primo grado. Il caso è finito nella città lagunare dopo che la Cassazione ha annullato la sentenza con cui la Corte d’Appello di Trieste aveva assolto Calligaris.

Un’udienza fiume quella di oggi, tutta dedicata al dibattimento. Durante la mattina ci sono stati la requisitoria del procuratore generale e l’intervento dell’avvocato Laura Luzzato Guerrini, legale della famiglia di Tatiana, che ha chiesto la condanna dell’uomo insistendo sul femminicidio e il risarcimento di un milione di euro per ognuno dei tre familiari. Nel pomeriggio l’arringa di uno dei tre difensori del 52enne manzanese, l’avvocato Rino Battocletti, durata quasi 4 ore. Il legale ha chiesto l’assoluzione in base alle macchie trovate sugli pneumatici dell’auto dell’uomo, che dimostrano come lui sia giunto sul posto a delitto avvenuto, e sostenendo che i colpi sentiti dal testimone principale non erano quelli della pistola, ma quelli della marmitta bucata del motoveicolo del figlio.

La conclusione del dibattimento con le arringhe degli avvocati Alessandro Gamberini e Cristina Salon e la sentenza sono attese per la prossima settimana.