Omicidio Tisi, l’accusa chiede l’ergastolo per Macchi

Ergastolo. È la pena richiesta dalla pubblica accusa per Bruno Macchi, imputato in Corte d’Assise a Udine per la morte di Luca Tisi, il senza tetto di 58 anni ucciso la notte del 15 aprile dello scorso anno con 85 coltellate in Galleria Alpi a Udine. Stamattina è cominciata la discussione. Al termine della requisitoria durata 3 ore, il sostituto procuratore Lucia Terzariol ha chiesto la condanna di Macchi per omicidio volontario aggravato dai futili motivi, dalla minorata difesa della vittima e dalla crudeltà.

Secondo la sua ricostruzione, macchi causò la morte di Tisi per la voglia di uccidere, aggredendolo alle spalle mentre dormiva con un coltello da sub accuratamente scelto, colpendolo con coltellate di diversa entità e sfondandogli il cranio per capire cosa lui stesso provava, senza considerare le sofferenze della vittima e senza pentirsi del gesto, nonostante la confessione resa una volta individuato e arrestato dalle forze dell’ordine. Prima della discussione, è stata presa in considerazione, ma non accolta dalla Corte, la testimonianza di un compagno di cella di Macchi a cui l’imputato avrebbe confidato di aver ucciso Tisi durante una rapina. Nel pomeriggio l’arringa dei due difensori, gli avvocati Massimiliano Basevi e Cristian Buttazzoni.