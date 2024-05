Omicidio Tisi, la difesa chiede la perizia psichiatrica

“A volte potrei sembrare calmo e rilassato, ma nella mia mente ti ho già ucciso 20 volte, in 5 minuti, in 10 modi differenti”. La frase del Joker, il folle arcinemico di Batman, fu pubblicata su Facebook dall’imputato e sarà una delle prove nel processo cominciato in Corte d’Assise a Udine per la morte di Luca Tisi. Il clochard di 58 anni originario di Zoppola fu ucciso la mattina del 15 aprile 2023 con 85 coltellate nella galleria Alpi a Udine, dove trascorreva le notti. Unico accusato, il 29enne Bruno Macchi, reo confesso. Durante il dibattimento saranno presentati anche altri elementi: un grido registrato dalle telecamere della zona del delitto alle 5.09 di quella mattina, il triste passato dell’imputato, abbandonato per due volte dai genitori – prima quelli naturali in Brasile, poi quelli adottivi in Italia – e due colloqui intercettati in carcere tra l’accusato e altri detenuti.

A preannunciare le prove è stato il pm Lucia Terzariol, che ha illustrato il caso alla Corte. Secondo l’accusa, Macchi volle uccidere una persona a caso con il suo coltello da sub. E lo fece. Un delitto volontario aggravato dalla crudeltà, dalla minorata difesa della vittima, colpita mentre era distesa a terra, e dai futili motivi, come dimostrano la citazione del Joker e la frase pronunciata poche ore prima dall’imputato in un’osteria: “stasera ho voglia di uccidere qualcuno”. Il giorno dell’omicidio, ha affermato Terzariol, l’imputato era capace di intendere e volere.

Diversa la tesi sostenuta dai difensori, gli avvocati Massimiliano Basevi e Cristian Buttazioni, che hanno chiesto una perizia psichiatrica sul loro assistito. Quel 15 aprile, hanno sostenuto, la vittima afferrò alla gamba Macchi e lui, anche a causa dell’alcol, reagì in modo spropositato. Un eccesso colposo di legittima difesa.

La corte ha accolto le liste dei testimoni dalle parti, 40 testi in tutto, e si è riservata sull’esame psichiatrico. L’inizio del dibattimento è previsto per la prima settimana di giugno.